Un e-book per conoscere le gesta della famiglia Tomasi: l’idea di Giuseppe Bracco

Riscoprire le origini di Palma di Montechiaro scaricando l’e-book gratuitamente per conoscere le gesta della famiglia Tomasi, i fondatori della nostra città.

Una storia incantevole, emozionante, a tratti oscura e mistica riadattata in chiave moderna, ricca di immagini e curiosità, per conquistare l’interesse di tutti i lettori, dai più piccoli ai più grandi.

Con l’intento di valorizzare i monumenti storici e tutti luoghi d’interesse culturale del paese, questo libro nasce per rendere consapevoli i cittadini di tutte le età del vero valore storico-culturale di Palma di Montechiaro. Protagonista è l’ex assessore comunale nonché attuale collaboratore del sindaco, Stefano Castellino, Giuseppe Bracco.

“Crediamo – dice il primo cittadino – fermamente che i principali cambiamenti avvengono attraverso le azioni dei singoli cittadini che, consapevoli del reale valore del nostro territorio, possono profittare e godere delle sue meraviglie e condividerle con tutti. Complimenti e grazie di cuore a Giuseppe Bracco per aver realizzato e donato questa opera”.