UniXcento, torna il mercoledì universitario ad Agrigento

Agrigento, una città storicamente legata alla cultura e alla formazione, ha ritrovato un nuovo slancio grazie all’impegno di UniXcento, un’associazione universitaria che si adopera per il benessere degli studenti e del territorio. Con un progetto ambizioso, l’associazione non solo mira a rivitalizzare l’università, dopo anni di chiusura, ma anche a rafforzare il legame tra gli studenti e la comunità locale.

Nell’anno passato, i membri di UniXcento hanno dimostrato un forte senso di responsabilità, accogliendo le richieste degli studenti e affrontando con determinazione le varie problematiche emerse. Tra le iniziative più significative, si è distinta una raccolta di rifiuti, un gesto simbolico e concreto per mantenere pulita quella che molti considerano la loro “seconda casa”. Questo progetto è solo uno dei tanti esempi di come UniXcento stia cercando di fare la differenza all’interno dell’università e nel territorio di Agrigento.

Una delle novità più apprezzate è “Zuzu Event – il Mercoledì Universitario”, un appuntamento settimanale che offre agli studenti un’opportunità per socializzare e rilassarsi. Questo evento non solo rappresenta un momento di svago, ma è anche una piattaforma per creare connessioni tra i giovani universitari, favorendo un ambiente di confronto e condivisione. Il primo incontro dell’anno si terrà presso Queto, in Viale della Vittoria, 11, promettendo di essere un’occasione imperdibile per tutti.

Chiara Indelicato, referente di UniXcento al Polo Universitario di Agrigento, esprime il suo entusiasmo per il lavoro svolto: “Sono fiera del lavoro svolto da me e da tutti i componenti di UniXcento nel corso dell’anno precedente. Il nostro obiettivo è sempre stato uno: rendere piacevole l’esperienza universitaria di ogni studente, venendo incontro a quest’ultimo su ogni evenienza. Abbiamo capito che occuparci solo delle dinamiche e problematiche che possono riscontrarsi all’interno dell’università non bastava, perché gli studenti hanno bisogno di conoscersi, confrontarsi e avere un momento in cui potersi rilassare per poi riprendere gli studi il resto della settimana in maniera piacevole. Nasce, quindi, il Mercoledì Universitario, che con grande gioia è stato apprezzato notevolmente dalla comunità studentesca.”

Grazie a iniziative come queste, UniXcento non solo contribuisce a creare un ambiente accogliente e stimolante, ma anche a valorizzare il Polo universitario di Agrigento, un vero e proprio tesoro per la comunità. Con l’entusiasmo dei suoi membri e la partecipazione attiva degli studenti, l’associazione guarda al futuro con la speranza di continuare a fare la differenza, un passo alla volta.