Valle dei Templi, ingresso gratuito nella prima domenica del mese

Domenica prossima – 6 agosto, la prima del mese – ritorna l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura. La Valle dei Templi e il museo archeologico Griffo aprono dunque le porte gratuitamente dalle 8.30 alle 19 (dalle 20 a pagamento) e sarà anche possibile visitare le mostre in corso. A Villa Aurea, la grande esposizione appena inaugurata de “La bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce” che costruisce un percorso inedito nelle botteghe fiorentine a partire dalla Vergine Cheramy, finora solo in collezione privata; al Museo archeologico Griffo è in corso “Sguardo greco”, un’antologica di acquerelli dell’artista di Salonicco Pavlos Habidis.

Ma la Valle veramente non dorme mai: ogni sera apre in notturna e lo spettacolo dei templi sotto la luna è indimenticabile, si può anche camminare con l’ausilio delle “lucciole al led” seguendo una visita guidata. Chi invece vuole tentare un’esperienza di gusto, deve raggiungere Casa Barbadoro, polo enogastronomico appena inaugurato dove sarà possibile scoprire i tanti prodotti Diodoros (nati e coltivati nella Valle), ma anche partecipare ad aperitivi e degustazioni, incontri con i produttori, cooking e baking class con chef esperti. Da prenotare.

Sono sempre disponibili i percorsi immersivi curati da CoopCulture. Disponibile la visita dedicata alle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini, tra arcosoli, formae e sepolture, fino alla Grotta Fragapane, la catacomba più grande della Valle. Ogni giorno alle 10.15, 11.30 e 12.45, ticket: 10 euro. Oppure alle 17.30 e alle 18.15 è disponibile il percorso guidato e approfondito di due ore, “Valle senza segreti” che coniuga la visita al tratto principale della Valle all’itinerario dei percorsi sotterranei. Ticket: 15 euro.

Per chi dalla Valle dei Templi vuole raggiungere il centro di Agrigento (o viceversa) è disponibile il MuDibus elettrico da 6 posti, ecologico e sostenibile, nato dalla sinergia tra Parco archeologico e l’associazione Ecclesia Viva: otto corse tra le 9 alle 19 con fermate agli accessi dal Tempio di Giunone e dal Tempio di Ercole, oltre che dal Teatro Ellenistico (poggio San Nicola).

La Valle dei Templi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22 (chiusura Parco alle 23), sabato e domenica dalle 8.30 alle 23 (chiusura a mezzanotte). Biglietti e prenotazioni: www.coopculture.it