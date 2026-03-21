“Vestire gli ignudi” di Luigi Pirandello, in scena il la prima produzione del Parco della Valle dei Templi

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 20:30, il Palacongressi di Agrigento si prepara ad ospitare “Vestire gli ignudi”, uno dei capolavori più intensi e crudeli di Luigi Pirandello, nel contesto della rassegna “Riflessi culturali”. Lo spettacolo ha come protagonista Gaetano Aronica, nel ruolo del Console Grotti, affiancato da Marzia Patanè Tropea nel ruolo di Ersilia Drei e Fabrizio Milano nel ruolo di Franco Laspiga, con la regia firmata da Giovanni Volpe e rappresenta la prima produzione teatrale a cura del Parco della Valle dei Templi.

Un risultato conseguito in collaborazione con la neonata VOLEO Produzioni e che in questi mesi ha trasformato il territorio in un laboratorio vivo di pensiero e responsabilità civile e che cerca di rispondere all’esigenza di una nuova luce sulla drammaturgia, di una terra storicamente avida di confronto con i grandi classici.

La riduzione e l’adattamento, curati da Gaetano Aronica e Giovanni Volpe, mirano a rendere il dispositivo tragico pirandelliano più essenziale e incisivo. Al centro della vicenda emerge il rapporto disperato e distruttivo tra Ersilia Drei, una donna spogliata di ogni identità, e il Console Grotti. La trama esplora l’impossibilità dell’individuo di possedere una propria verità quando questa viene continuamente “rivestita” dalle interpretazioni e dal giudizio degli altri, trasformando una vicenda privata in un brutale caso mediatico. La messa in scena utilizza elementi visivi come trasparenze e vetrate per enfatizzare la pressione costante dello sguardo sociale sulla stanza di Ludovico Nota, dove si consuma il dramma. Una rivisitazione in cui si intrecciano le tematiche purtroppo attualissime della violenza di genere, del potere e dei media. Oggi come allora, più di allora, nella società dei consumi e dell’apparenza, è sempre più frequente persino nei social creare in altro da sé che ripaghi del grigiore della vita, creando spesso mostri.

Il cast include inoltre Alfonso Guadagnino (Ludovico Nota), Ida Agnello (Onoria), Frou Nobile (Alfredo Cantavalle). I biglietti sono disponibili in prevendita presso la biglietteria di via Platone 5D ad Agrigento (aperta tutti i giorni 9:30-13:00 e 16:30-19:30) o online sul sito www.agrigentoticket.it.