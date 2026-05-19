Senza patente e assicurazione tenta la fuga, aveva anche marijuana: denunciato 16enne

Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, con pattuglie che h24 sono impegnate nella prevenzione dei reati e nel monitoraggio delle principali arterie urbane ed extraurbane della provincia etnea a tutela di tutti gli utenti della strada.

In tale contesto, una “gazzella” ha denunciato in stato di libertà un minorenne, trovandolo addirittura alla guida di un’auto di grossa cilindrata e con 2 dosi di droga a bordo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva. In particolare, il ragazzo, un 16enne residente a Misterbianco, era alla guida di una berlina e stava percorrendo via Polveriera a Mascalucia, un’arteria stradale che collega direttamente Mascalucia a San Giovanni Galermo. Lungo quella strada, però, un equipaggio stava effettuando un posto di controllo e ha deciso di imporgli “l’alt” per gli accertamenti al Codice della Strada.

Il giovane, però, non solo non si è fermato ma ha anche accelerato per scappare, quindi i militari si sono messi immediatamente sulle sue tracce, riuscendo poco dopo a raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza.

Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente era minorenne e, ovviamente, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, mentre l’auto risultava priva di copertura assicurativa. A quel punto i Carabinieri hanno proceduto anche ad una perquisizione personale e veicolare, scoprendo che il giovane aveva con sé 2 dosi di marijuana del peso di quasi 18 grammi complessivi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la droga è stata sequestrata eper il 16enne sono scattate la denuncia all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre alle sanzioni amministrative previste per le violazioni al Codice della Strada.