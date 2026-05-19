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Ubriaco alla guida provoca incidente e aggredisce i carabinieri, arrestato

È successo a Raffadali dove un cinquantenne disoccupato del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Provoca un incidente dopo essersi messo alla guida ubriaco e all’arrivo dei carabinieri si scaglia contro di loro. È successo a Raffadali dove un cinquantenne disoccupato del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica nei pressi di via Porta Agrigento.

L’uomo, dopo aver bevuto, si è messo al volante dell’auto andando a sbattere contro un altro mezzo parcheggiato. Per fortuna non ci sono stati feriti. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri è andato in escandescenza scagliandosi contro i militari dell’Arma. Dopo le formalità di rito l’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. 

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