Vintage e artigianato locale, il mercatino di Natale da Immagina

Alla ricerca di vintage, artigianato locale o prodotti solidali? Save the date! Il 16 e il 17 dicembre ritorna da Immagina il mercatino dove sarà possibile trovare le idee regalo perfette per il Natale, tutto all’insegna dell’economia circolare e della creatività. Due giorni di scambi, arte e vin brulé per vivere lo spirito del Natale, e mettere in atto la cultura della sostenibilità, raccogliendo rarità dal fascino del vintage per i vostri regali di Natale. Vi aspettiamo il 16 e il 17 dicembre da Immagina dalle 11 alle 21 in Via Cesare Battisti 9 con + di 20 standisti selezionati! Ingresso gratuito.