XXXIII Sagra del Pistacchio di Bronte: il programma

La trepidante attesa sta per finire. La cittadina di Bronte è pronta a trasformarsi in una ricca pasticceria specializzata in prodotti al pistacchio verde dop.

I golosi sono avverti e forse hanno già prenotato una gita nella cittadina etnea che dal 4 al 6 e dall’11 al 13 ottobre, aprirà ai turisti le porte della XXXIII edizione della Sagra del Pistacchio verde di Bronte dop.

Prima però, ovvero martedì 1° ottobre, alle 10 del mattino, nell’incantevole scenario naturale offerto dal Castello Nelson, la conferenza stampa dell’evento con i migliori produttori che presenteranno le delizie al pistacchio ai giornalisti ed il sindaco Pino Firrarello, insieme con l’assessore agli Eventi, Angelica Prestianni, descriveranno il programma e le peculiarità di un evento che ha valicato i confini europei.

E venerdì 4 ottobre, alle ore 18 il taglio del nastro inaugurale, alla presenza delle autorità del territorio, scandito dal ritmo della Banda San Biagio e delle Majorettes. Sarà il momento in cui tutti gli stand apriranno ed inizieranno gli eventi a corollario della Sagra. Per iniziare tanta cultura, con una mostra di pittura nel Circolo di Cultura, prima della musica nelle piazze Piave, Rosario e Cimbali. L’indomani gli stand apriranno alle ore 10. I bambini potranno giocare con meravigliosi gonfiabili e tutti potranno ammirare la bellezza dei carretti siciliani. Una novità di quest’anno il laboratorio sensoriale sul Pistacchio Dop organizzato dall’associazione Aiace nel Circolo Operaio, con il corso Umberto che sarà allietato dagli sbandieratori. Poi la sera ancora musica ed arte con concerti ed esibizioni di danza.

La prima domenica sarà speciale fra folclore, musica e danza e come sempre si chiuderà con tanta musica nelle piazze della Sagra.

Tempo di riprendere fiato e venerdì si ritorna con la manifestazione “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”, quando migliaia di bambini delle scuole siciliane invaderanno gli stand ed assaggeranno il buon gelato al pistacchio. Poi il sabato tanto divertimento con la Fanfara dei Bersaglieri ed una novità, ovvero il 1° Trofeo Pugilistico Bronte Città del Pistacchio 2024″, prima dello spettacolo musicale “Cover di Marco Mengoni” in piazza Cimbali. La domenica 13 ovviamente è la giornata clou che offrirà la torta al pistacchio, ma non sarà questo l’evento che chiuderà la Sagra. Alle 21.30 in piazza Cimbali lo spettacolo “Sicilia in Festa – 1° Premio Orgoglio Verde Città di Bronte”, condotto da Diego Caltabiano.

“Fra le feste dell’autunno – afferma l’assessore agli eventi Angelica Prestianni – questa è certamente la più bella e la più gustosa. La Sagra del pistacchio, infatti, è la vetrina privilegiata del nostro Oro verde, ovvero il pistacchio più buono al mondo. Lo è – conclude – perché cresce fra le lave dell’Etna che gli conferisce gusto e caratteristiche uniche. Nessun’altro pistacchio può vantare questo privilegio”

“L’invito a partecipare è esteso a tutti. – aggiunge il sindaco, Pino Firrarello – Per 2 week end al gusto, al colore ed al profumo del verde pistacchio di Bronte dop si uniranno spettacoli, musica e la grande accoglienza di questa laboriosa citta. Lo dico sempre: venite e che a Bronte è festa fatelo sapere agli altri”.