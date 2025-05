Sicilia, per il report  Svimez il Pil cresce: + 0,6% nel 2025

“Una strategia possibile per la Sicilia del 2030: solidarieta’, innovazione, competenze”, e’ il titolo del report di Svimez che fotografa una Isola in ostinata crescita e che sara’ presentato venerdi’ nella Sala Mattarella dell’Assemblea regionale siciliana nell’ambito del convegno dell’Anfir (Assemblea nazionale finanziarie regionali) promosso da Irfis-Finsicilia. Il rapporto parte da un’analisi del quadro congiunturale sull’andamento dell’economia e dell’occupazione della regione nel periodo 2022-2024 e delle previsioni di crescita per il 2025. Dopo una variazione del 3,6% nel 2022 (media Mezzogiorno +4,6%), nel 2023 la crescita del Pil siciliano e’ stata del 2,2%, superiore sia alla media nazionale (0,7%) che a quella del Mezzogiorno (+1,3%). In quest’anno la Sicilia ha fatto registrare il piu’ alto tasso di crescita tra le regioni italiane. Nel 2024, la Sicilia si conferma tra le regioni piu’ dinamiche con una variazione del Pil pari al +1% (stima Svimez), superiore sia a quella del Centro Nord (+0,6%) che alla media delle regioni del Mezzogiorno (+0,8%). Nel 2025, la stima Svimez del Pil della Sicilia si attesta a +0,6% mostrando come nel quadro di incertezza del contesto economico internazionale, e europeo, la Sicilia rimane la regione piu’ dinamica del Mezzogiorno insieme alla Campania.

DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE

L’andamento dell’occupazione in Sicilia mostra nel triennio 2022-2024, un incremento del +13,5% – superiore alla media del Mezzogiorno (+8,1%) e del Centro- Nord (+6,1%). In valori assoluti si tratta di un incremento di 174 mila occupati. La Sicilia continua, tuttavia, a presentare nel 2024 un divario nel tasso di occupazione (15-64 anni) rispetto alla media Europa (46,1% contro la media Eu27 di 70,8%). In Sicilia, la crescita dell’occupazione nel triennio 2022-2024 e’ stata trainata dall’industria (+24,7%; oltre 30 mila occupati in piu’) e dalle costruzioni (+20,7%; 19 mila occupati in piu’), seguiti dal terziario (+14,2%; oltre 136m ila occupati in piu’); in calo gli occupati agricoli (-10,3%; oltre 12mila posti di lavoro persi) Nel settore manifatturiero, il maggiore incremento di occupati risulta nell’agroalimentare (+4.941) e nella produzione di macchinari e apparecchiature (+5.209) Nei servizi, invece, la maggiore crescita in termini di occupati si rileva nei settori: istruzione e sanita’ (+56.597), turismo (+23.391). Importante l’incremento occupazionale nel terziario avanzato: + 20.739 addetti nei servizi alle imprese (+15,6%) e +5.487 occupati nei servizi Ict (+28,9%). Il Report presenta un’analisi delle caratteristiche strutturali del sistema delle imprese siciliane e delle relative specializzazioni produttive. L’analisi Svimez sugli eco-sistemi industriali certifica tre importanti specializzazioni strategiche per la Sicilia che potrebbero intercettare le potenzialita’ trasformative delle transizioni verde e digitale. Ecosistema dell’Agribusiness: con 154.487 addetti concentrati principalmente nella componente agricola e di trasformazione industriale. La produzione agricola e’ composta per oltre il 40% da ortaggi e agrumi, mentre i prodotti vitivinicoli e dell’olivicoltura assorbono rispettivamente l’8,6 e il 7,5%. Con 24 certificazioni Dop e 7 certificazioni Igp, la produzione vitivinicola ha trainato l’ottima performance dell’export agroalimentare siciliano, con la componente di trasformazione alimentare cresciuta da 836 mln a oltre 1 mld nel periodo 2021-2024. Ecosistema dell’Elettronica con 7.421 addetti localizzati prevalentemente nell’Etna Valley dove si concentrano attivita’ di ricerca avanzata (con progetti di ricerca nel campo della high-performance microelectronics), incubatori e infrastrutture di trasferimento tecnologico (Crossconnect, Le Village by CA Sicilia, l’ecosistema dell’innovazione Samothrace) e grandi imprese del settore (StMicroelectronics e Enel-3Sun). Ecosistema del socioassistenziale che occupa oltre 100mila addetti nel campo della sanita’ privata per attivita’ di assistenza residenziale e non residenziale. Palermo ospita una parte centrale dell’ecosistema, con i progetti di ricerca nel settore Life Sciences (Ri.Med Research Center e National Biodiversity Future Center).

LA QUESTIONE GIOVANILE

Tra il 2019 e il 2024, l’occupazione giovanile e’ aumentata di circa 55 mila unita’, contribuendo alla risalita del tasso di occupazione in Sicilia dal 25,2% al 30,7%, un dato in recupero ma ancora al di sotto del Centro-Nord (51,6%) e, soprattutto, dall’Europa (59%). Da evidenziare anche la forte disparita’ territoriale nella nuova occupazione giovanile 2021-2024: il 35% dei nuovi occupati tra i giovani si concentra a Catania, il 21% a Palermo, mentre province come Trapani e Caltanissetta mostrano ancora un saldo negativo. Gli under35 che sono al di fuori del mercato e dei percorsi formativi (Neet – Not in Education, Employment or Training – sono pari a circa 306 mila giovani (il 56% sono donne – 1 su 2 e’ diplomato). In questo quadro complesso comune ad altre regioni meridionali, emerge un dato incoraggiante in prospettiva. In Sicilia, la quota di laureati che trova occupazione entro 3 anni dal conseguimento del titolo e’ aumentata in modo significativo dal pre-pandemia, passando dal 38% nel 2019 al 65% nel 2023. Questo miglioramento segnala un rafforzamento del premio occupazionale legato all’istruzione avanzata.

LA QUESTIONE FEMMINILE

Nel 2024, il tasso di occupazione femminile in Sicilia si attesta al 34,9%, un valore in crescita rispetto al 2019 (29%), sebbene inferiore rispetto al 61,6% del Centro-Nord e al 66,4% della media europea. Differenziali che richiedono opportune politiche per creare condizioni di opportunita’ lavorative oltre che di servizi di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita familiari. A cio’ si aggiunge una riflessione anche in ordine al gap salariale di genere. Nel lavoro dipendente, le donne siciliane guadagnano mediamente il 69,1% dei colleghi uomini, incidenza piu’ bassa del livello nazionale (70,6%) ma superiore alla media del Mezzogiorno (68,4%). La questione di genere emerge anche in relazione alle dinamiche migratorie giovanili: l’incidenza delle laureate sulle giovani che lasciano l’isola sfiora il 50% contro il 35,5% della componente maschile.

CONSUMI

Le condizioni reddituali delle famiglie rappresentano un nodo strutturale per la Sicilia, che si riflette sulla domanda interna. Nel 2023, oltre il 37,1 % delle famiglie siciliane si colloca nella classe di reddito piu’ bassa, dove si concentra il 20% delle famiglie italiane e il 34% di quelle del Mezzogiorno. In questo quadro sono apprezzabili le politiche anticongiunturali volte a rafforzare i consumi delle famiglie a reddito medio-basso, come la misura regionale di sostegno al Credito al Consumo.

INDICAZIONI DAL REPORT SVIMEZ PER LA STRATEGIA SIC 2030

Solidarieta’, Innovazione e Competenze. Dal Report emergono alcune indicazioni strategiche per cogliere le opportunita’ dell’attuale ciclo di investimenti alimentato dalla Politica Unitaria di Coesione e Pnrr e volte a semplificare, concentrare e accelerare gli interventi intorno a tre obiettivi complementari: Solidarieta’: mediante azioni di sostegno alle famiglie a basso reddito per l’acquisto di beni durevoli, contrasto alla poverta’ e all’esclusione sociale tramite strumenti di integrazione del reddito e di accessibilita’ ai servizi e rafforzamento dei servizi di conciliazione per favorire ingresso e permanenza delle donne nel mercato del lavoro Innovazione: attraverso azioni di consolidamento e potenziamento degli eco-sistemi industriali strategici (agroalimentare, elettronica, biotech, digitale), sostegno alla crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale e supporto alle attivita’ di internazionalizzazione Competenze: definendo una strategia integrata plurifondo a favore di giovani e donne orientata a estendere la partecipazione all’istruzione universitaria specialmente negli ambiti Stem; rafforzare le agevolazioni destinate ai giovani laureati gia’ assunti e per nuove assunzioni; supportare finanziariamente e con attivita’ di tutoring la nuova imprenditorialita’ giovanile negli eco-sistemi innovativi; potenziare il welfare aziendale integrativo.