Covid, 54 nuovi casi e una vittima a Campobello di Licata

Sono 54 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Agrigento registrati nella giornata del 9 settembre. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. I tamponi sono stati 436. C’è una nuova vittima a Campobello di Licata, la 15ª da inizio pandemia. Si registra un nuovo ricovero in ospedale. I guariti sono 97.

Negli ospedali

Sono 43 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere: 20 si trovano all’ospedale di Agrigento mentre 15 in quello di Ribera. Altri 8 si trovano ricoverati fuori provincia. Al momento non ci sono più persone in terapia intensiva. Due pazienti si trovano ricoverati presso le strutture lowcare: uno presso ex ipab di Canicattì e uno fuori provincia. Due, invece , i pazienti in terapia intensiva all’ospedale di Ribera.

Il numero dei contagi comune per comune

Agrigento 137 (8 migranti), Alessandria della Rocca 0; Aragona 5; Bivona 1; Burgio 0; Calamonaci 2; Caltabellotta 3; Camastra 1; Cammarata 4; Campobello di Licata 17; Canicattì 160; Casteltermini 22 (20 migranti); Castrofilippo 7; Cattolica Eraclea 3; Cianciana 4; Comitini 0; Favara 127; Grotte 3; Joppolo Giancaxio 0; Licata 228; Lucca Sicula 0; Menfi 34; Montallegro 5; Montevago 2; Naro 14; Palma di Montechiaro 65; Porto Empedocle 68; Racalmuto 19; Raffadali 26; Ravanusa 25; Realmonte 23; Ribera 54; Sambuca di Sicilia 2; San Biagio Platani 6; San Giovanni Gemini 10; Sant’Angelo Muxaro 0; Santa Elisabetta 9; Santa Margherita di Belìce 5; Santo Stefano Quisquina 2; Sciacca 42; Siculiana 51 (39 migranti a Villa Sikania); Villafranca Sicula 0; Navi accoglienza 110.