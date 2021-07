Covid, Musumeci: “servizio sanitario regge ma vaccinatevi”

“Siamo stati i primi a istituire controlli negli aeroporti per chi viene da certe aree. La linea del rigore ha pagato. Il servizio sanitario regge, abbiamo creato oltre 250 posti in piu’ di terapia intensiva. Dovesse esserci una replica della recrudescenza del virus noi siamo pronti, ma speriamo non ce ne sia bisogno e soprattutto periamo che tutti si vaccinino”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo alla prima puntata di Tgcom24Tour, in onda su Tgcom24. “Chi è stato colpito dalla morte per il Covid – dice – conosce il valore della vita. Il mio primo pensiero è di cercare di proteggere almeno una vita umana che potevo salvare attraverso i provvedimenti del Presidente della Regione”. “Speriamo di ripartire, dopo un anno e mezzo tragico e drammatico, nel corso del quale noi presidenti di Regione abbiamo dovuto gestire la pandemia secondo il mandato del governo. La domanda è ripartire verso dove, se non c’è un ‘idea di orizzonte siamo costretti a vivere alla giornata“, ha continuano il Governatore siciliano. La Sicilia torni centrale – dice – La Sicilia in questi anni è stata considerata centrale come strategia militare ma ora vorremmo tornare a essere centrali”.