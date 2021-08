Sicilia, quattro comuni passano in zona arancione

Con l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci da domani, sabato 28 agosto, salgono a 4 i comuni dell’Isola che, a prescindere dalla decisione (ormai certa) del passaggio in giallo dell’intera Sicilia, passano in zona arancione. L’ordinanza Musumeci, firmata ieri sera, introduce le restrizioni da “zona arancione”, previste dalla normativa nazionale, in due comuni del ragusano, Comiso e Vittoria, a Barrafranca nell’ennese e a Niscemi in provincia di Caltanissetta. Il provvedimento sarà valido da sabato 28 agosto e fino a lunedì 6 settembre.