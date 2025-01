Anziana truffata da falso Carabiniere: due denunce

I carabinieri del Comando provinciale di Enna nel contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani con il metodo dell’inesistente incidente stradale e del falso maresciallo. I militari del reparto Operativo hanno restituito in questi giorni a una pensionata dell’Ennese i gioielli che le erano stati sottratti lo scorso agosto quando era rimasta vittima di una truffa messa a segno da alcuni napoletani. Raggiunta al telefono da uno dei truffatori che si era qualificato come un maresciallo dei carabinieri, la donna aveva consegnato denaro e gioielli ‘necessari’ a rimettere in libertà il figlio arrestato per aver provocato un incidente stradale in cui era rimasta ferita una terza persona. Le indagini, scattate nelle ore successive alla truffa attraverso l’analisi numerosi sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i due napoletani che, dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, sono stati bloccati lungo l’autostrada Reggio Calabria – Salerno con il bottino della truffa e una consistente somma di denaro della quale i due non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Per entrambi era scattata la denuncia per truffa aggravata.