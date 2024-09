Crolla solaio dopo getto di calcestruzzo, 4 operai feriti

Quattro feriti, uno in gravi condizioni, in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 10 di questa mattina a Pergusa, a Enna. Secondo una prima ricostruzione e’ improvvisamente crollato il solaio della palestra della scuola elementare dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Sembra che il crollo sia avvenuto subito dopo la gettata di cemento. Nell’istituto erano presenti insegnanti e personale scolastico che stavano predisponendo l’apertura della scuola, prevista per domani.

Le persone che erano nell’edificio sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratti vivi dalle macerie gli operi che si trovavano proprio nell’area del crollo. Per uno dei feriti, le cui condizioni sono apparse gravi, e’ stato disposto il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta. Gli altri tre sono stati trasporti negli ospedali di Enna e Piazza Armerina. Le indagini per accertare le cause e le eventuali responsabilita’ sono svolte dai carabinieri.