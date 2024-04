Incidente stradale sulla Palermo-Catania, 7 feriti: due sono in gravi condizioni

E’ di sette feriti, di cui due trasportati in elisoccorso negli ospedali di Catania e Caltanissetta, il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo Catania, nella tratta tra gli svincoli di Mulinello e Agira (EN). Al momento l’autostrada è chiusa al transito sulla corsia in direzione Catania. Da una prima ricostruzione l’incidente che ha coinvolto un pulmino, sarebbe autonomo, ma le cause sono in corso di accertamento. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Leonforte (EN) ed Enna sono intervenute, oltre ai due elicotteri, anche 4 ambulanze. Le condizioni dei due feriti trasferiti in elisoccorso, sarebbero gravissime. Si attende la ricostruzione della dinamica. Il conducente avrebbe perso il controllo per cause ancora non note ed il mezzo ha violentemente sbattuto contro le barriere di protezione. Stava tornando da Palermo, dove avevano partecipato a un incontro religioso, il gruppo dei sette salesiani, 4 minori e 3 maggiorenni appartenenti alla Don Bosco di Catania, a bordo di un pulmino che ha forato una gomma sull’autostrada prima che il conducente perdesse il controllo. I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti delle auto che transitavano in quel momento sulla Palermo-Catania.

foto di BlogSicilia.it