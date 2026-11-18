Alcuni preziosi reperti archeologici riconducibili all’epoca ellenistica sono stati recuperati dai poliziotti del commissariato di Leonforte che hanno denunciato una persona per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti al patrimonio dello Stato. Il rinvenimento è il risultato di un’attenta attività d’indagine che ha consentito agli investigatori di riportare alla luce frammenti di storia rimasti fino a quel momento nascosti.

Custoditi all’interno di una teca in vetro, collocata in un luogo appartato e non immediatamente visibile, i reperti sembravano essere stati sottratti non soltanto alla loro naturale destinazione, ma anche alla memoria collettiva. A tradirne la presenza è stata l’attenzione degli agenti che, attraverso un’accurata attività di ricerca, sono riusciti a individuare quei manufatti testimonianze di un passato lontano oltre duemila anni.