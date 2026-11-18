La realtà politica Scegli Palma – Coraggio Civico, espressione di sensibilità di centrosinistra, civiche, moderati di centro, compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e consolidamento sul

territorio, ufficializzando la costituzione del proprio coordinamento politico e organizzativo. Nel corso dell’ultima riunione del gruppo, svoltasi alla presenza di numerosi partecipanti, sono stati individuati Filippo Bracco, Mario Castronovo e Orlando Dicembre, che assumeranno collegialmente il coordinamento del progetto.

La costituzione del coordinamento rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso avviato nei mesi scorsi, caratterizzato da una crescente partecipazione e dal coinvolgimento di cittadini che hanno scelto di condividere idee, proposte e obiettivi del progetto politico, in vista delle elezioni amministrative del 2027. Una nuova fase organizzativa che si inserisce nel solco del lavoro collettivo portato avanti fin dalla

nascita di Scegli Palma. In questi mesi, Scegli Palma ha avviato un dialogo diretto e trasparente con la comunità, attraverso il confronto con i cittadini e i propri canali di comunicazione,

affrontando temi importanti per il futuro della città, dalla trasparenza amministrativa alla programmazione e alla qualità dei servizi, dalla viabilità alla riqualificazione degli spazi urbani. Un percorso di ascolto e partecipazione che ha consentito di raccogliere osservazioni, idee e proposte, contribuendo alla costruzione di un progetto attento alle esigenze del territorio. Con la definizione del coordinamento, Scegli Palma intende proseguire e rafforzare il progetto politico e organizzativo già avviato, confermando la propria apertura al confronto con tutte le liste, i movimenti civici e le realtà politiche del territorio che

condividono valori, visione e affinità progettuali, nonché la volontà di proporre un

modello di amministrazione diverso da quello dell’attuale amministrazione comunale.

L’obiettivo resta quello di costruire un percorso ampio, inclusivo e condiviso, capace di mettere insieme le diverse energie della società civile e offrire un’alternativa credibile e concreta alla guida del Comune in vista delle elezioni amministrative del 2027. Nei prossimi giorni il coordinamento renderà note le iniziative pubbliche e gli appuntamenti sul territorio, con l’obiettivo di proseguire il confronto con la cittadinanza, raccogliere idee e proposte e costruire insieme il programma amministrativo per il futuro di Palma di Montechiaro.