Coppa del mondo della Gelateria, un agrigentino tra i finalisti 

Calogero Taibi, giovane pasticciere dell’omonima attività di Castrofilippo, da sabato 19 a lunedì 21 gennaio, sarà tra i 12 finalisti che si sfideranno al Salone internazionale del dolciario artigianale per definire i rappresentanti per l’Italia alla nona edizione della Coppa del Mondo della Gelateria.

Taibi Pasticceria Siciliana è un brand di proprietà della Fratelli Taibi Srl, fondata nel 1987 a Castrofilippo, un piccolo centro a pochi chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento, territorio ricco di storia e di sapori unici, e caratterizzato da una tradizione pasticciera millenaria.

Da Castrofilippo l’azienda ha raggiunto tutto il mondo, senza mai “spostarsi” fisicamente, perché fortemente legata al proprio territorio.

L’azienda nacque per volontà di Salvatore, inizialmente con l’obiettivo di lavorare e affinare i migliori pecorini siciliani, e, negli anni, grazie alla lungimiranza dei figli Angelo, Silvio, Lillo, Toni, Maurizio, Carmelo e Aldo, ha spostato il proprio core business sulla preparazione di prodotti tipici della pasticceria siciliana artigianale, che oggi vengono distribuiti anche fuori dai confini nazionali.

La volontà di mantenere la propria sede a Castrofilippo, nonostante gli oltre trent’anni di attività, è stata dettata dalla consapevolezza di trovarsi al centro di una regione la cui tradizione pasticciera forse non ha eguali nel mondo: a due passi da lì è nata la pasta reale e la lavorazione della pasta di mandorla; l’agnello pasquale ripieno di pistacchio; i taralli. E ancora, sempre lì, in quella zona, forse, viene prodotta la migliore ricotta per dolci di tutta la Sicilia. La pasticceria a km 0 è il cavallo di battaglia dell’azienda, che ha a sua disposizione materie prime di primissima qualità e non avrebbe mai potuto offrire le medesime sensazioni al palato se fosse nata in un luogo diverso da Castrofilippo.

I VALORI

Ciò che ha permesso alla Fratelli Taibi Srl di crescere e affermarsi negli anni, è principalmente l’educazione e il rispetto verso il cibo che papà Salvatore ha trasmesso ai suoi figli. L’amore per la famiglia e la passione per il proprio lavoro hanno fatto il resto. Questo contesto ha fatto sì che la pasticceria dei Fratelli Taibi potesse, in pochi anni, affermarsi in un mercato già fortemente “colonizzato” da presenze storiche. Con l’avvento delle nuove generazioni e delle esperienze maturate in contesti di caratura internazionale, oggi Taibi Pasticceria Siciliana vuole proporre una pasticceria innovativa che però, con veemenza, “si aggrappa” alle più antiche tradizioni siciliane.

LA RICOTTA

La nostra ricotta viene prodotta esclusivamente con latte di pecora da allevamenti controllati e sostenibili. Dopo la sua “asciugatura”, che avviene in ampie celle areate e a temperatura ed umidità controllate, la ricotta viene zuccherata e passata al setaccio.

Il semilavorato di ricotta zuccherata è creato dai Maestri pasticcieri ed è destinato alla preparazione di prodotti dolciari di alta qualità, ha quel sapore unico delle terre siciliane ed riconoscibile ad ogni singolo assaggio.

La crema di ricotta è la protagonista assoluta di tutta la nostra pasticceria, dal cannolo alla cassata, all’ormai celeberrima bomba, un prodotto unico nato dall’esperienza degli artigiani che operano all’interno dei laboratori di pasticceria, protagonisti della delicata fase di lavorazione in cui trafugano tutte le loro doti per ottenere un prodotto equilibrato e unico nel suo genere.

LA PASTICCERIA

La visione di pasticceria siciliana dei fratelli Taibi si sviluppa con l’ingresso in famiglia delle nuove generazioni, in un clima di innovazione e nel rispetto della tradizione.

Con il giusto equilibrio di professionalità e inventiva, i prodotti dolciari che l’azienda propone, hanno riscosso molto successo sia in Italia che all’estero.

La pasticceria Taibi, da un lato abbraccia la tradizione siciliana, partendo dalla selezione e dalla lavorazione di alcuni prodotti tipici del territorio in cui si sviluppa; dall’altro lato ripercorre in modo innovativo la tradizione dei prodotti dolciari da forno a lievitazione naturale, come il panettone e la colomba artigianali. Al contempo, il continuo investimento nella formazione delle nuove generazioni, permette ai giovani pasticcieri – principali artefici delle delizie create nei laboratori di Castrofilippo – di proporre novità dal gusto intenso, dalle forme pulite e delicate e dai profumi unici, ottenuti grazie alla meticolosa selezione degli ingredienti utilizzati.

La pasticceria Taibi è presente anche online con il nuovo e-store, raggiungibile all’indirizzo www.taibipasticceria.com

IL TERRITORIO

Castrofilippo è il punto di partenza della pasticceria firmata dai fratelli Taibi. L’autenticità dei prodotti è data, prima di tutto, dai profumi e dai sapori che il piccolo centro è in grado di trasmettere semplicemente passeggiando tra le vie del centro storico. Gustare i prodotti della pasticceria Taibi non è solo un’esperienza di gusto, ma è come trascorrere una giornata tra le campagne, con le note dolci che si percepiscono nell’aria date dai fiori di zagara, dagli albicocchi e dagli altri alberi da frutta, che rappresentano la fonte principale delle materie prime utilizzate per la produzione dolciaria. E poi il profumo della ricotta come si faceva un tempo, come se gli anni, anzi i secoli, non fossero mai trascorsi. E ancora le donne anziane, davanti la porta di casa, in mezzo alla strada, ad osservare i “forestieri” mentre lavorano a maglia: e nel frattempo, dall’interno delle loro antiche abitazioni, fuoriescono profumi sublimi tipici del luogo. È così che con un semplice assaggio, ci si può trasformare un un turista.

Questa esperienza è emozionale ed originale allo stesso tempo, grazie alla continua ricerca che la pasticceria Taibi dedica ai propri prodotti rinnovandosi giorno dopo giorno grazie alle nuove generazioni. Creatività, sincerità, autenticità, sono alla base di questo percorso di innovazione.