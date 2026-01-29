Eventi

Pallone e nostalgia, nuovo libro di Gaetano Cellura: Tutto il calcio ricordo per ricordo

Sono i ricordi di un’infanzia e di una prima adolescenza che viveva di piccole gioie e di piccoli giochi.

Un tuffo nel passato e nei dolci e tristi ricordi del calcio di ieri. Con i suoi eroi mai dimenticati. Gli eroi che riempivano l’Album Panini della nostra infanzia. Le eleganti figurine acquistate all’edicola di Piazza Progresso e le sue “doppie” scambiate con gli amici. Tutti alla ricerca delle mancanti per completare l’Album con la bella copertina che immortala la rovesciata di Parola. Sono i ricordi di un’infanzia e di una prima adolescenza che viveva di piccole gioie e di piccoli giochi. Di calci a un pallone spesso sgonfio. Ognuno a imitare gli eroi della domenica. Ammirati alla televisione soprattutto, ma anche dagli spalti del vecchio Dino Liotta. C’è la Serie A, ma anche la provincia lontana, compresa la nostra. Esce in pdf “Tutto il calcio ricordo per ricordo” di Gaetano Cellura, una produzione di Licata News. Si può acquistare online su Licatanet a soli euro 0,99.

