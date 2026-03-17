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Maltempo, disagi nei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori

Rimarrà in porto a Lampedusa anche la Sansovino

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Disagi nei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori a causa del maltempo. Sospese questa mattina le corse degli aliscafi Liberty Lines da Milazzo verso l’arcipelago delle Eolie. I collegamenti tra la costa messinese e le isole sono garantiti dalle navi Nerea e Biridge. Cancellata la partenza della nave Pietro Novelli da Pantelleria a Trapani. Rimarrà in porto a Lampedusa anche la Sansovino, che collega la più grande delle isole Pelagie con Porto Empedocle (Agrigento). Regolari gli aliscafi tra Trapani e le Egadi, mentre è saltato il collegamento veloce tra Palermo e Ustica

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