Carabinieri Favara, il Tenente Armetta promosso Capitano

Il Tenente Fabio Armetta, dal mese di settembre 2020 Comandante della Tenenza Carabinieri di Favara, è stato promosso al grado di Capitano.

Questa mattina, infatti, il Comandante Provinciale – Col. Vittorio Stingo – ha notificato all’Ufficiale il decreto ministeriale di promozione.

Arruolatosi con il grado di Carabiniere nel 2000, nel 2005 è stato vincitore del concorso per marescialli e ha frequentato il 10° corso biennale presso la Scuola allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri e Firenze. Dal 2009 al 2014 è stato Comandante della Stazione Carabinieri di Bova Marina (RC).

Nel 2015, dopo aver superato il concorso per Ufficiali, ha frequentato il 56° corso applicativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma e, al termine del corso, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena.

Nel corso di questi anni, al Comando della Tenenza di Favara, ha svolto numerose indagini per delitti di varia natura, ottenendo importanti risultati nel contrasto alla criminalità del territorio di competenza.