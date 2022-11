Cardiologo ucciso a Favara, il ricordo di un paziente: “Mi ha salvato la vita”

“Il dottor Alaimo mi ha letteralmente salvato la vita, quel che gli è accaduto è assurdo. Non si può morire così”. Rino Pitanza, 60 anni, ex sindaco di Campofranco, paese vicino a Favara dove, ieri, un bidello di 47 anni ha assassinato il cardiologo Gaetano Alaimo nel suo studio medico, è ancora sotto choc. “Conoscevo da anni il dottore, era il cardiologo di mia madre e di tutta la mia famiglia – racconta – Mesi fa ebbi un malore in municipio e, dopo le prime cure, mi rivolsi a lui. Mi disse di correre in ospedale per accertamenti, ma io preferii andare al suo studio. Visti i miei valori mi consigliò di fermarmi e io ho seguito il suo suggerimento rinunciando a candidarmi. Credo mi abbia davvero salvato la vita”.

Alaimo aveva una moglie che lavorava con lui allo studio e due figli, uno dei quali dentista. “Era di una disponibilità unica – dice Pitanza – Empatico, professionale, sempre pronto ad ascoltare, amato dalle persone che venivano anche dalle province vicine per farsi visitare”. Mai aggressivo, “escludo che sia stato sgarbato col suo assassino (a ucciderlo è stato un paziente ndr). Quel che è accaduto è incomprensibile”, conclude.