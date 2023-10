Commemorazione dei defunti, al via raccolta di beneficenza a Favara

“Chi ti purtaru i morti?” Anche quest’anno, in occasione del 2 Novembre, giorno della Commemorazione dei Defunti, il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, si fa promotore di una raccolta di beneficenza: generi alimentari, giocattoli, materiale scolastico, dolciumi, altre leccornie e il tipico “pupu di zuccaru”, da donare a bambini, bambine e famiglie bisognose.

“È la Terza Edizione dell’iniziativa che negli anni precedenti ha avuto un grandissimo riscontro e grazie alla generosità dei cittadini, commercianti, professionisti, Scuole, siamo riuscite a regalare un sorriso”, dichiara la responsabile del centro Gloria Liliana Militello. “Continuiamo quindi a dare supporto a chi ne ha la necessità e a mantenere le Tradizioni e, per dare la possibilità di ricordarle riproponiamo l’apprezzatissima inizitiva “Chi ti purtaru i morti?” È nostra intenzione anche quest’anno fare una raccolta di beneficenza affinché tutti i nostri piccoli possano dire di avere ricevuto un dono dai propri cari defunti.

Noi vogliamo fare in modo che questa Tradizione venga mantenuta e tramandata, così che tutti i bimbi potranno rispondere con gioia alla domanda tipica delle nostre parti: “Chi ti purtaru i morti?”, ha concluso la responsabile Militello.

Alla raccolta ha aderito il club Favara Bianconera.

Per donare basta recarsi presso la sede della raccolta sita in C.so V. Veneto, 25 – Favara.

Chi vuole partecipare e supportare il Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara, in questa iniziativa può contattare il numero 380 63 90 111.