Canicattì, sparite almeno 50 griglie dei tombini: danni per 50 mila euro 

Ladri in azione a Canicattì. Nel giro di poche ore sono sparite, infatti, almeno cinquanta griglie per i tombini. A fare la scoperta è stato un impiegato comunale che ha presentato una denuncia ai carabinieri. Diverse le zone interessate dai furti: via Cardarelli, via Cipro, via Gioberti via Spine ma anche nella zona artigianale del comune.

Il danno, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 50 mila euro. La circostanza, peraltro, rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza stradale con la presenza di vere e proprie buche. Al via le indagini dei militari dell’Arma mentre gli impiegati comunali sono al lavoro per sistemare i tombini.