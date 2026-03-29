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Canicattì, sparite almeno 50 griglie dei tombini: danni per 50 mila euro 

La circostanza, peraltro, rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza stradale con la presenza di vere e proprie buche

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Canicattì. Nel giro di poche ore sono sparite, infatti, almeno cinquanta griglie per i tombini. A fare la scoperta è stato un impiegato comunale che ha presentato una denuncia ai carabinieri. Diverse le zone interessate dai furti: via Cardarelli, via Cipro, via Gioberti via Spine ma anche nella zona artigianale del comune.

Il danno, secondo una prima quantificazione,  ammonterebbe a circa 50 mila euro. La circostanza, peraltro, rappresenta un concreto pericolo per la sicurezza stradale con la presenza di vere e proprie buche. Al via le indagini dei militari dell’Arma mentre gli impiegati comunali sono al lavoro per sistemare i tombini. 

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