Emigrazione giovanile, la manifestazione di protesta a Palermo

Cento giovani siciliani under 35, con cento trolley, con i nomi di cento città europee e di professioni hanno manifestato a Palermo contro l’emigrazione giovanile. “Dalla Sicilia non partono solo i laureati: uno su quattro emigrati siciliani ha una laurea. Partono diplomati, lavoratori specializzati, intere famiglie”, ha detto Carmelo Abate, membro del consiglio direttivo nazionale del movimento, aprendo la manifestazione. Vincenzo Claudio Piscopo, ingegnere aerospaziale e coordinatore provinciale di Ora! Palermo, dopo anni trascorsi tra Barcellona e la Toscana, è tornato a vivere e lavorare a Palermo.

Il corteo, organizzato dal movimento Ora! è partito stamane dal Teatro Massimo e ha percorso Via Maqueda fino ai Quattro Canti, dove i partecipanti si sono disposti in formazione. “Non sono qui per dirvi che ce l’ho fatta – ha detto – Ma per dirvi che avrei potuto benissimo non farcela. Il ritorno non è stata una scelta libera sin dall’inizio: è diventata possibile solo grazie a circostanze fortunate che non dipendevano da nessuna politica regionale”.

Al termine della manifestazione gli esponenti del movimento hanno tenuto una conferenza stampa presentando tre proposte: rendere gratuito l’accesso all’università per tutti gli studenti che rispettano i requisiti di progressione negli studi. Potenziamento degli Istituti tecnici superiori: la Sicilia dispone già di 11 fondazioni Its su 6 aree tecnologiche. Una rete esistente, ma ancora sottodimensionata. Ora! Sicilia propone di ampliarla concentrandosi sui settori in cui la regione ha vantaggi competitivi reali: agroalimentare, energie rinnovabili, economia del mare, patrimonio culturale e digitale. Revisione della spesa regionale: Nessuna misura dovrebbe essere rifinanziata senza che ne siano dimostrabili i risultati.