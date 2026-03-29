Nasconde in garage mezzo chilo di droga, 22enne licatese resta in carcere 

Il gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha convalidato l’arresto di Melchiorre Antona, 22 anni, di Licata, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo, la custodia cautelare in carcere. Il giovane, già sottoposto ai domiciliari, è stato controllato negli scorsi giorni dai carabinieri in un complesso di edilizia popolare di via Torregrossa.

In un garage condominiale delimitato da opere murarie abusive, e con l’aiuto dell’unità cinofila, sono stati ritrovati circa 250 grammi di cocaina, suddivisi in 5 involucri sottovuoto, e circa 300 grammi di hashish.