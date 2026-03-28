Operaio precipita da impalcatura, trasportato d’urgenza in ospedale

Un operaio di 53 anni è caduto da un’impalcatura nel cantiere del raddoppio ferroviario a Pollina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi presenti nel cantiere.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti il 118 che ha trasportato d’urgenza l ‘operaio all’ospedale Giglio di Cefalù; ha riportato la frattura di un braccio e diverse contusioni, le sue condizioni non sono in pericolo di vita; presenti anche gli agenti della Polfer per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Con loro anche i tecnici dello Spresal, il servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Palermo.