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Operaio precipita da impalcatura, trasportato d’urgenza in ospedale

L'uomo ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Un operaio di 53 anni è caduto da un’impalcatura nel cantiere del raddoppio ferroviario a Pollina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi presenti nel cantiere.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti il 118 che ha trasportato d’urgenza l ‘operaio all’ospedale Giglio di Cefalù; ha riportato la frattura di un braccio e diverse contusioni, le sue condizioni non sono in pericolo di vita; presenti anche gli agenti della Polfer per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Con loro anche i tecnici dello Spresal, il servizio per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Palermo.

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