Crisi idrica a Favara, collegato il pozzo della zona campo sportivo alla rete idrica

E’ stato collegato alla rete cittadina il pozzo comunale che si trova nella zona del campo sportivo e che potrà offrire a Favara delle importanti risorse idriche per fronteggiare la crisi al termine delle necessarie attività di manutenzione e di verifica della qualità chimico-fisica del liquido estratto.

“Si tratta di un primo risultato ottenuto dopo mesi di interlocuzioni del Comune con Aica e la Regione Siciliana e che porterà ad altre attività tutte finalizzate a ridurre la “sete” della nostra cittadina e soprattutto la dipendenza dall’unica condotta in ingresso“, dichiara il sindaco Antonio Palumbo. “Già dallo scorso inverno lavoriamo con la società di gestione del servizio idrico per trovare nuove risorse e adottare misure che possano scongiurare i disagi.Adesso, fatte le analisi, se l’acqua sarà ritenuta utilizzabile, firmerò un’apposita ordinanza per l’uso straordinario mentre già nei prossimi giorni partiranno le attività di scavo che ci permetteranno di intercettare l’acqua al di fuori dell’area di rispetto del cimitero, vincolo che attualmente limita l’uso del pozzo in questione. Ringraziamo sua eccellenza il prefetto Romano per l’importante attività di mediazione e coordinamento di cui si è fatto carico per giungere a questo risultato a cui abbiamo lavorato notte e giorno per settimane. Una nota a margine per coloro che in questi giorni difficili, con una crisi mai vista prima, trovano tempo e voglia per diffondere notizie false, per denigrare questa amministrazione, per rivolgere attacchi fine a sé stessi. Noi rispondiamo con i fatti”, ha concluso il primo cittadino.