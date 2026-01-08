Christmas Village di Raffadali, più di 20mila presenze per il parco a tema natalizio

Un successo che non ha precedenti. Con l’Epifania ha chiuso le porte il più grande villaggio di Natale della provincia di Agrigento: il Christmas Village di Raffadali capace di raccogliere più di 20mila presenze. Un successo che ha coinvolto grandi e bambini, i quali hanno potuto godere della magia del Natale nel villaggio installato all’interno dell’area del Villaggio della gioventù, tornato così a rivivere dopo anni.

Spettacoli teatrali, mascotte, babbo Natale, giochi, villaggi a tema e lunapark hanno allietato migliaia di persone che hanno avuto l’occasione di visitare il villaggio.

“È stata una esperienza che ha fatto vivere anche a noi la magia del Natale – dicono gli organizzatori – il successo di visitatori è stato superiore alle nostre aspettative e siamo felici dei feedback positivi che abbiamo ricevuto. Questi numeri ci spingono a non fermarci e a preparare un nuovo parco a tema ancora più grande per il prossimo anno con tante novità, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio e un teatro più grande che ci permetterà di mettere in scena gli spettacoli natalizi. Allargheremo l’area, recuperando altri spazi del villaggio della Gioventù”. Il villaggio ha fatto da traino anche per Raffadali che ha contato numerosi sold-out delle serate nei ristoranti e nelle pizzerie del paese, per un successo che ha coinvolto tutta la provincia. Salutato babbo Natale, il villaggio spegne le luci dando a tutti l’appuntamento a dicembre 2026.