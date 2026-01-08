Menfi

Sorpreso alla guida di un’auto rubata, denunciato menfitano 

È stato pizzicato al volante di una Toyota risultata rubata poche ore prima a Sciacca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stato pizzicato al volante di una Toyota risultata rubata poche ore prima a Sciacca. I carabinieri di Menfi hanno denunciato per ricettazione un quarantunenne del posto – R.F. – già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il controllo è avvenuto all’ingresso della città. I militari dell’Arma hanno accertato che il veicolo fosse provento di furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario mentre il 41enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione. 

