Mafia, chiesti 16 anni di carcere per il boss Francesco Bonura

Secondo l'accusa l'ottantaduenne Bonura, pluricondannato in passato, avrebbe guidato dopo la scarcerazione il clan dell'Uditore

La condanna a 16 anni di carcere è stata chiesta dalla Procura di Palermo per l’anziano boss Francesco Bonura, tornato in carcere nel gennaio 2025 nell’ambito di un’inchiesta della Dda. Secondo l’accusa l’ottantaduenne Bonura, pluricondannato in passato, avrebbe guidato dopo la scarcerazione il clan dell’Uditore.

Chiesta la condanna anche per gli altri imputati del processo, in corso col rito abbreviato: Girolamo Buscemi, per il quale sono stati chiesti 14 anni; Alessandro Costa e Giusto Catania (12 anni e 8 mesi); chiesti 10 anni e 8 mesi per Giovanni Buscemi; 4 anni e 6 mesi per Antonino Buscemi; 3 anni per Giuseppe Costa. A giudizio ordinario andranno altri 14 imputati.

