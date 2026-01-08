La storia di Legacoop Sicilia in un libro: la presentazione ad Agrigento

Si svolgerà lunedì 12 gennaio alle ore 17, ad Agrigento presso il Centro culturale Pier Paolo Pasolini, la presentazione del libro “80 anni-Un amore che continua. La storia di Legacoop Sicilia”, un volume che ripercorre ottant’anni di impegno, battaglie e valori del movimento cooperativo nell’Isola.

All’iniziativa prenderanno parte Domenico Pistone, coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale, Elio Sanfilippo, coautore e del libro e già presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, coautore del volume e presidente di Legacoop Sicilia, e Alfio Mannino, segretario regionale della Cgil Sicilia.

La tavola rotonda sarà coordinata dal giornalista Salvatore Picone.

Nel corso dell’incontro, all’interno della serata, sarà inoltre ricordata la figura di Dino Tuttolomondo, già sindaco di Siculiana e presidente regionale della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in Sicilia, protagonista di una stagione politica e cooperativa di grande rilievo per il territorio, con l’ intervento del sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito.

«Sarà l’occasione – ha dichiarato Domenico Pistone – per ripercorrere una storia importante e significativa che, con le proprie battaglie e i propri valori, ha segnato profondamente la storia della Sicilia. Legacoop nasce dall’impegno di dirigenti sindacali come Accursio Miraglia, Cesare Sessa e Francesco Renda, che hanno legato la propria vita alla difesa dei più deboli e alla lotta alla mafia».

Pistone ha poi sottolineato il ruolo attuale della cooperazione: «Il modello cooperativo rappresenta ancora oggi una risposta concreta ai bisogni economici e sociali delle comunità. La cooperazione significa democrazia economica, lavoro di qualità, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. In una fase storica complessa, le cooperative sono un presidio di legalità e un motore di crescita, capace di coniugare impresa e valori»