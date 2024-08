Favara, 100mila euro per il recupero di Piazza della Pace

Favara riceverà 100mila euro per i lavori di manutenzione e recupero di piazza della Pace.

“Grazie all’iniziativa dell’assessore alle ville e giardini Laura Mossuto e l’emendamento predisposto dal capogruppo Pd all’Ars Michele Catanzaro nella manovra estiva. Una esigenza, quella di garantire la sicurezza e il decoro di un luogo di ritrovo per i favaresi di ogni età, che abbiamo sentito fin da subito e che potremo finalmente mettere in atto grazie a queste risorse che consentiranno tra l’altro di sostituire il parco giochi ormai vandalizzato”, commenta il primo cittadino Antonio Palumbo.