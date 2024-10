Favara, al via la raccolta di beneficenza “Chi ti purtaru i morti?”

Anche quest’anno parte l’iniziativa “Chi ti purtaru i morti?” La raccolta di beneficenza ideata e promossa dal Centro Antiviolenza Gloria/Sportello LGBT+ di Favara giunta alla quarta edizione.

Per il 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Centro Antiviolenza Gloria, si fa promotore di una raccolta di beneficenza: generi alimentari, giocattoli, materiale scolastico, dolciumi, altre leccornie e il tipico “pupu di zuccaru”, da donare a bambini, bambine e famiglie bisognose.

“Siamo riusciti a regalare un sorriso a bimbi ed adulti, negli anni precedenti, grazie alla generosità dei cittadini, commercianti, professionisti, scuole. Vogliamo fare in modo che le Tradizioni vengano mantenute e tramandate e che tutti i bimbi possano rispondere con gioia alla domanda tipica delle nostre parti: “Chi ti purtaru i morti?”. In tanti, come ogni anno stanno collaborando, pertanto invitiamo tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa e a donare quello che si può”, scrive nella nota la responsabile del centro Gloria, Liliana Militello.

Chi vorrebbe donare può recarsi presso la sede della raccolta sita in Via Francesco Crispi, 81 – Favara

Tel 380 63 90 111.