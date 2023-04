Favara, avviso pubblico per la costituzione della consulta associazioni disabili

E’ stato pubblicato stamattina sul sito istituzionale del Comune di Favara https://www.comune.favara.ag.it/ un avviso pubblico per la costituzione della Consulta delle associazioni in favore dei diritti dei Disabili.

A darne notizia è l’assessore alla Solidarietà Sociale Antonella Morreale.

L’atto arriva al termine di una fase di interlocuzione con le associazioni del territorio che tutelano i diversamente abili e le loro famiglie e permetterà di creare un’organismo che sarà d’indirizzo rispetto alle politiche di assistenza.

Le domande di adesione, redatte secondo lo schema che è reperibile sul sito on line dell’Ente, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’associazione e correlate da copia dell’atto costitutivo, dello statuto dell’associazione, da una relazione sintetica delle attività svolte e della carta d’identità del rappresentante legale.

Le domande vanno consegnate in busta chiusa con la dicitura “Domanda di adesione alla Consulta Comunale delle Associazioni in favore dei diritti dei disabili” presso l’ufficio socio-assistenziale del Comune di Favara in via Silone (villa Liberty) entro il 17 maggio 2023.

L’assessore Morreale informa, inoltre, che nel corso dell’ultima riunione distrettuale è stato sottoscritto con l’Asp di Agrigento un protocollo d’intesa per l’attivazione dell’Uvm,. L’unità multidisciplinare sarà garanzia di una valutazione globale e approfondita dei bisogni della persona, tenendo conto sia di quelli sociali che di quelli sanitari: la volontà è chiaramente quella di rendere più adeguata ed efficace l’assistenza integrata.