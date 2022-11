Favara, celebrata la festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale: le interviste

foto di Sandro Catanese

Favara ha ospitato questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di Piazza Cavour, le celebrazioni in occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate”. Presenti le più alte cariche istituzionali con in testa il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa che, insieme al Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, ha depositato una corona di alloro davanti il monumento. A fare gli “onori di casa” è stato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“Un momento di richiamo all’unità della Nazione e di riconoscimento alle forze armate per il grande lavoro che svolgono al servizio del Paese – ha dichiarato il Prefetto di Agrigento – In questa comunità che ha risposto molto bene, gremita di ragazzi e studenti, è un buon segnale. Celebriamo Istituzioni e studenti, una ricorrenza non soltanto simbolica e commemorativa ma un momento di riflessione dovuto. Il nostro Paese ha bisogno di valori forti in cui riconoscersi”.

Così, invece, il colonnello Vittorio Stingo: “La scelta di Favara è stata importante perché vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza alla cittadinanza. Celebriamo la giornata delle forze armate, che si adoperano per portare la pace nel mondo, ma anche le forze di sicurezza, coloro i quali si impegnano quotidianamente a portare e garantire tranquillità alla popolazione. I giovani rappresentano il nostro futuro, la rinascita del nostro Paese e per questo dobbiamo investire su di loro.”

“Per noi è un onore aver ospitato la celebrazione della Festa della forze armate. Una giornata in cui si ricorda anche il sacrificio dei servitori dello Stato” ha dichiarato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.