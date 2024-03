Favara, consegnata l’area dove sorgerà il campo di basket per Davide Licata

A Favara il sindaco Antonio Palumbo ha consegnato l’area su cui sorgerà il campo di basket che sarà realizzato con i fondi raccolti dalla famiglia di Davide Licata, il giovane morto prematuramente durante un allenamento.

“Un sogno che diventa realtà, il sogno di questo nostro giovane concittadino andato via troppo presto, offrire alla città uno spazio in cui poter giocare a basket.

É la prova di cosa può fare questa città quando è unita, ma anche la testimonianza dell’impegno di una famiglia che ha saputo trasformare un dolore immenso nella voglia di fare del bene agli altri”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il prossimo passo sarà adesso la realizzazione del progetto e poi, ovviamente, la costruzione del campo che sorgerà tra l’altro nei luoghi in cui Davide è cresciuto.