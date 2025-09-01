Favara, cresce l’attesa per l’arrivo della Carovana della Pace

Cresce l’attesa per l’arrivo della Carovana della Pace che farà sosta a Favara giovedì 4 settembre 2025 a partire dalle ore 10:30.

L‘evento nazionale, che partirà il 2 settembre in Sicilia per concludersi a Strasburgo il 15 dicembre 2025, coinvolge tutta l’Italia, da sud a nord, con molteplici possibilità di espressione, per affermare il diritto alla pace e alla convivenza armoniosa e civile fra i popoli. Favara sarà l’unica città della Provincia di Agrigento che ospiterà la staffetta della pace, a conferma di una vocazione all’incontro e alla solidarieta’ cha da sempre caratterizza la comunita’ chiaramontana. Per questo, “nonostante gli impegni del periodo attuale, siamo certi che in tanti accoglieranno il passaggio della staffetta della pace come opportunita’ imprenscindibile per il nostro territorio, come momento fondamentale di mobilitazione pacifica e trasversale per la pace” spiega il presidente provinciale ACLI, prof. Stefano urso.

Piu’ di 60 le associazioni che parteciperanno all’evento, insieme agli studenti, alla comunità ecclesiale agli scout, ai volontari, al mondo del volontariato, dello sport e della cultura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA :

DA PIAZZA OLIMPIA , ORE 10.30 : partenza delle associazioni sportive , dei runners, dei ciclisti , degli scout, delle moto d’epoca, della banda , dei cittadini e delle cittadine alla presenza delle istituzioni religiose militari e civili e dei rappresentanti dell’acli

DA PIAZZA COMMENDATOR ANGELO GIGLIA( GIARRITELLA) ORE 10.30 : partenza degli studenti , delle associazioni culturali, teatrali , ricreative , delle parrocchie , dei cittadini e delle cittadine alla presenza di rappresentanti delle istituzioni militari religiose e civili e dei rappresentanti dell’acli

ARRIVO ALLE 11.00 IN PIAZZA CAVOUR : laboratori di pittura , teatro, danza , musica , mostre fotografiche , passaggio del testimone della staffetta della carovana della pace con i rappresentanti nazionali e regionali acli .