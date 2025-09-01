dalla Regione

Carceri: Antonino De Lisi nominato nuovo garante siciliano detenuti

La nomina segue le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l'incarico per motivi personali.

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato Antonino De Lisi, avvocato e attuale presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo, quale nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti. De Lisi, professionista con una lunga esperienza nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, ha tra l’altro assunto il ruolo di avvocato di parte civile in alcuni dei procedimenti legati alle vittime della strage aerea di Ustica. La nomina segue le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l’incarico per motivi personali.

“Desidero ringraziare sentitamente Santi Consolo – dice Schifani – per l’impegno e la dedizione dimostrati nello svolgimento di una funzione tanto delicata. A nome della Regione esprimo a lui gratitudine per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro. Allo stesso tempo rivolgo i miei auguri di buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Migranti, Carmina(M5S): “gestione governo fallimentare”
Lampedusa

Quattro barche giunte a Lampedusa con 190 migranti a bordo
Apertura

Incidente stradale al bivio Bellavista: quattro feriti in ospedale
Catania

Irregolarità nella somministrazione di alimenti in uno “street food”: sospesa l’attività
Catania

Allevamento abusivo e rifiuti illeciti in Oasi del Simeto, una denuncia
dalla Regione

Carceri: Antonino De Lisi nominato nuovo garante siciliano detenuti