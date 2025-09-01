Si svolgerà ad Agrigento l’Ottava edizione del Festival Internazionale della Danza e delle Danze in programma il 4 – 5 – 6 settembre 2025 al Teatro dell’Efebo e la consegna ufficiale, alla città di Agrigento, da parte del Festival Internazionale della Danza e delle Danze dell’opera dal titolo “Scontro di civiltà” realizzata in esclusiva dagli artisti Cleonice Gioia e Enrico Manera.

I dettagli del festival saranno resi noto in una conferenza che si svolgerà mercoledì 3 settembre alle ore 10.45 presso il Teatro Pirandello, alla presenza del Direttore Arstistico del Festival Maria Pia Liotta, del sindaco Franco Miccichè, dell’assessore Ciulla, della presidente e del direttore generale di Fondazione 2025 Maria Teresa Cucinotta e Giuseppe Parello, del presidente della provincia di Agrigento, Giuseppe Pendolino e del Dirigente Turismo della Provincia di Agrigento Achille Contino, di Salvatore Prestia direttore Generale Fondazione Teatro Pirandello e l’ Onorevole Calogero Pisano, Alma Manera, Giuseppe Picone, del Critico d’arte Francesca Barbi Marinetti che presenterà l’opera.