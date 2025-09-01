Lampedusa

Quattro barche giunte a Lampedusa con 190 migranti a bordo

Tutti sono stati portati all'hotspot

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Quattro barche sono giunte a Lampedusa con a bordo 190 migranti. A soccorrere i barconi salpati da Zuara, Abu Kammash e Tajura in Libia, le motovedette della Guardia di finanza e dell’assetto Frontex. Gli arrivati sono bengalesi, egiziani, pakistani, sudanesi, guineani afghani ed etiopi. Tutti sono stati portati all’hotspot, da dove stamane sono state trasferite 115 persone che giungeranno in serata a Porto Empedocle col traghetto di linea.

La motovedetta Cp322 della Guardia costiera ha preso a bordo tre donne e un minore eritrei, insieme ai loro familiari, trasbordandoli dalla nave ong Sea Eye5 nel Canale di Sicilia. Due sono incinta al sesto mese e un’altra accusa dolore toracico. Le donne, dopo lo sbarco a molo Favarolo a Lampedusa, sono state portate al poliambulatorio. 

