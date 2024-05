Favara: domenica giornata straordinaria del mercato settimanale

L’ordinanza si basa sulle seguenti considerazioni: 1) negli anni 2021, 2022 e 2023 – i mercati straordinari organizzati hanno rappresentato un’importante risorsa per l’intera cittadinanza e sarebbero un’importanteopportunità sul territorio vista l’attuale grave crisi che attanaglia tutte le categorie

economiche tra cui il commercio; 2) la consolidata volontà dell’Amministrazione, in continuità con gli anni 2021, 2022 e 2023 di consentire lo svolgimento del mercato straordinario; 3) dare la possibilità ai tanti operatori del settore di poter lavorare e attenuare il disagio economico derivante non solo dalle chiusure pandemiche subite ma anche dall’aumento vertiginoso dei costi di carburante, luce, gas e materie prime che in questi giorni attanagliano e amplificano il disagio economico; 4) ll favorevole parere dei consultati operatori del settore.

Gli ambulanti, dal canto loro, dovranno eseguire correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, pena l’allontanamento dal mercato straordinario e l’esclusione da ogni altro eventualmente programmato.

Gli operatori sel settore rivolgono un sentito ringraziamento al sindaco, all’ assessore Angelo Airò Farulla, al consigliere Paolo Dalli Cardillo e alla Commissione tutta.

Molti – riferisce uno di loro- il venerdì lavorano e, quindi, non hanno la possibilità di recarsi al mercato. L’intento è quello si poter svolgere 3/4 mercati domenicali all’ anno.