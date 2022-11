Favara, droga e coltello in macchina: denunciato e segnalato un 26enne

A Favara proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della locale tenenza in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nella serata di ieri, a seguito di un posto di controllo in Piazza della Pace, dove quasi tutte le sere si riuniscono i ragazzi a “far festa”, i militari dell’Arma, hanno trovato un giovane in possesso di un coltello a serramanico e di alcuni grammi di hashish.

S.C di 26 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

I carabinieri nell’arco della giornata, e sopratutto nelle ore serali, concentrano maggiormente l’attenzione nella Piazzetta della Pace dove molto spesso, a seguito di segnalazione anche da parte dei residenti della zona, trovano la piazzetta affollata da tanti giovani intenti a bere, fumare, fare chiasso e schiamazzi. Naturalmente i controlli proseguiranno su tutto il territorio.