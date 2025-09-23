Favara, ferito gravemente in incidente con la bici: il piccolo Cristian torna a casa

“È tornato a casa il piccolo Cristian, 7 anni, il bambino favarese rimasto gravemente ferito nelle scorse settimane in seguito ad un incidente in bici avvenuto in cortile San Vito.” Lo dice il sindaco di Favara, Antonio Palumbo. “Per lui inizia adesso una lunga e faticosa fase di riabilitazione, ma potrà farlo nella sua città e con la sua famiglia. Lo riabbracciamo simbolicamente a nome della città e auguriamo a lui e ai suoi cari che tutto questo rimanga un brutto e lontano ricordo.”