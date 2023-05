Favara, furto all’ufficio tecnico: scassinato distributore automatico

“Risveglio amaro questa mattina. Prima la notizia di un furto con scasso alle macchinette per caffè e snack dell’ufficio tecnico, poi di corsa alla scuola “Mendola” per la segnalazione di una colonna di fumo proveniente da un vecchio archivio abbandonato e già oggetto di danneggiamento. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, che ringrazio. Si tratta però di episodi che in un certo senso sono la misura dei tempi. Da un lato chi vive saccheggiando ciò che trova, da un altro chi si diverte a distruggere per far passare la noia. Piccole miserie quotidiane”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.