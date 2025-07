Annullato il concerto di Luis Fonsi ad Agrigento, le precisazioni del sindaco Miccichè

In riferimento alla cancellazione del concerto dell’artista internazionale Luis Fonsi, previsto per oggi 31 luglio 2025 presso il Mia Garden, il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, fornisce alcune precisazioni alla luce delle notizie distorte che sono state diffuse. “È confermato che è attualmente in vigore un’ordinanza sindacale che, nei giorni feriali e nelle domeniche, limita le emissioni sonore fino alle ore 00:00, a tutela della quiete pubblica e dell’equilibrio tra attività ricreative e vivibilità urbana. Tale disposizione è nota e pubblicamente accessibile da tempo. Tuttavia, dichiara il primo cittadino, in merito alle dichiarazioni secondo cui l’evento sarebbe stato annullato a causa del mancato rilascio di una deroga da parte del Comune, si smentisce categoricamente che sia mai pervenuta agli uffici comunali una richiesta formale di deroga oraria per la serata del 31 luglio e, nello specifico, per lo svolgimento del concerto di Luis Fonsi. L’Amministrazione non può autorizzare ciò che non viene ufficialmente richiesto. Ogni deroga o autorizzazione straordinaria deve necessariamente passare da un’istanza regolare, protocollata e corredata da tutti gli elementi tecnici richiesti. In assenza di tale documentazione, non esiste margine legittimo per alcuna concessione. Dispiace constatare che questa vicenda sia stata oggetto di una strumentalizzazione mediatica che rischia di danneggiare l’immagine della città”, conclude il sindaco che ribadisce: “L’amministrazione supporta le iniziative culturali e turistiche di alto profilo ed è sempre stata disponibile alla collaborazione con gli operatori del settore sostenendo eventi e manifestazioni di rilievo ogni qualvolta sono stati rispettati i tempi e le procedure previste dalla normativa. Agrigento è e continuerà a essere una città aperta alla cultura, alla musica e al turismo, ma sempre nel rispetto delle regole, della trasparenza e dell’interesse collettivo.”