Favara, i bambini dell’I.C. Falcone Borsellino festeggiano la Giornata dell’albero

Riflessioni, poesie, letture, canzoni, esperimenti scientifici: sono stati questi gli “ingredienti” che gli alunni delle sezioni di 5 anni di scuola dell’infanzia, delle classi quarte primaria e delle classi prime di scuola secondaria di I grado hanno messo insieme per celebrare la “Giornata nazionale degli alberi”.

Nella palestra dell’I.C. Falcone Borsellino anche importanti interventi da parte della delegata dell’ordine provinciale degli agronomi Maria Ala, del sindaco di Favara Antonio Palumbo, del suo vice Antonio Liotta, del presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, dell’arciprete don Giuseppe D’Oriente, di Gaetano Scorsone a cui è dedicato un albero della “Pinetina della legalità”, di Daniele Piscopo che ha parlato dell’importanza dei bonsai e del dirigente scolastico del Cpia Santino Lo Presti, presente con una delegazioni di alunni stranieri del suo istituto, i quali hanno dato un prezioso contributo alla manifestazione. Presente anche la delegazione comunale dell’Aido.

“L’educazione al rispetto e all’utilizzo dell’ambiente- ha affermato il dirigente scolastico Maria Vella- è per noi un punto centrale dell’azione educativa e didattica. Dopo la bonifica dell’area verde dell’istituto e la creazione di aule all’aperto nella nostra “Pinetina della legalità” i nostri alunni vivono tanti momenti scolastici tra i banchi a cielo aperto ed hanno capito che un ambiente pulito e curato dipende dal comportamento quotidiano di noi tutti. Questi momenti celebrativi servono per confrontarci con altre esperienza di tecnici ed amministratori. Si cresce e si matura anche con questo modello di fare scuola”.