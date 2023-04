Favara, i maestri infioratori di Noto a lavoro al Castello Chiaramonte

Un tappeto floreale ritrae l’immagine dello stemma comunale della città di Favara, l’altro invece, a forma circolare riporta l’immagine della Triscele, conosciuta comunemente anche come Trinacria o Triquetrasi (la raffigurazione di un essere mitologico con tre gambe), simbolo della Sicilia.Sono questi due i tappeti floreali che i maestri infioratori di Noto stanno realizzando all’interno del Castello Chiaramonte di Favara.Sono ben 23 i maestri arrivati dalla città simbolo dell’infiorata artistica. Ieri hanno cominciato preparando le gigantografie delle immagini dei due loghi e grazie anche all’aiuto di alcuni alunni della scuola “Falcone-Borsellino” di Favara si è cominciato a “spetalare” i fiori, lavoro che è proseguito in mattinata assieme alla creazione dei due fantastici tappeti artistici.

Nelle due immagini sono presenti colori diversi, ad esempio nel logo del Comune di Favara c’è l’azzurro, il bianco, il giallo, il marrone; mentre nel logo della trinacria c’è il giallo, il rosso, il rosa. Ci siamo chiesti che fiori e che materiale verrà utilizzato per realizzare i due tappeti. Per il rosso i garofani; per il giallo le gerbere; per il bianco crisantemini bianchi o gerbere bianche; per il lago e il cielo azzurro le crisantemine colorate ad immersione con l’anilina ad acqua (utilizzare le ortenzie sarebbe meno conveniente perché sono fiori difficili da reperire e troppo delicati), per quanto riguarda le parti con il marrone, il rosa e il nero verranno utilizzati crusca, torba, caffè, riso, semenze varie.

I due tappeti floreali resteranno in mostra visibili e visitabili per tutta la settimana nell’ambito dell’inizaitiva Infiorosa 2023, idea di Antonella Airò dell’Associazione “FIOROSA EVENTI”.