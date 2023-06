Favara, in fiamme abitazione di un operaio: probabile corto circuito impianto 

Sarebbe stato un malfunzionamento dell’impianto elettrico la causa di un incendio divampato all’interno di una abitazione in via Ospedale, a Favara. La casa è di proprietà di un operaio sessantacinquenne ma in uso al figlio. Le fiamme in breve tempo hanno aggredito mobili e stanze provocando ingenti danni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dominato l’incendio e messo in sicurezza lo stabile a rischio cedimento. I tecnici hanno poi effettuato un sopralluogo per accertare le cause dell’incendio che, con alta probabilità, sarebbe stato provocato da un guasto all’impianto elettrico.