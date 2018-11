Favara, incontro al “M. Luther King” sui temi dell’ambiente e dell’accoglienza

Inizitiva lodevole del Circolo “Rabat” di Agrigento in collaborazione con gli uffici delle riserve naturali “Macalube di Aragona” e “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” gestite da Legambiente Sicilia sui temi dell’ambiente e dell’emigrazione e dell’accoglienza.

L’evento ha visto protagonisti gli studenti del “M. Luther King” di Favara.

“Siamo molto grati al preside Salvatore Pirrera ed ai docenti, in particolare alla professoressa Ivana Pipitone, per averci offerto la possibilità di affrontare questi temi con gli studenti – dicono gli organizzatori – perché riteniamo che solo da un confronto continuo possono maturare sane consapevolezze abbattendo al contempo quei pregiudizi e quei luoghi comuni ai quali i fomentatori dell’odio e della paura fanno continuamente ed irresponsabilmente ricorso” afferma Claudia Casa, direttore regionale di Legambiente e presidente del Circolo Rabat, che rivolge un ringraziamento particolare all’ammiraglio Vittorio Alessandro “per averci onorato della sua presenza e per aver offerto a tutti noi presenti validissimi spunti di riflessione”.

L’edizione 2018 della “Festa dell’Albero”, in provincia di Agrigento, vedrà la sua conclusione la settimana prossima, esattamente martedì 4 dicembre, a Joppolo Giancaxio.